Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2026 года

Продолжается 1533-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 мая 2026

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 186 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применив 13 ракет, совершил 77 авиационных ударов, сбросил 244 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 10301 дрон-камикадзе и произвел 3651 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 102 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава окупантов и три орудия.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения, противник совершил 96 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового огня, нанес два авиационных удара, применив пять управляемых бомб.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Охримовка, Старица, Лиман и в направлении Избицкого.

На Купянском направлении агрессор дважды атаковал в сторону Радьковки и Кондрашовки.

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки, Диброва и в районе Торского.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Закотного.

На Краматорском направлении наши воины отбили одну вражескую атаку в направлении Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Ильиновки, Иванополья, Русиного Яра, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Уютное, Родинское, Покровск, Молодецкое, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Муравка, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Беля.

На Александровском направлении противник 14 раз атаковал в сторону населенных пунктов Согласие, Доброполье, Даниловку, Березово, Егоровку, Степное и Новое Запорожье.

На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов в сторону населенных пунктов Варваровка, Староукраинка, Железнодорожное, Горькое, Прилуки, Леноконстантиновка, Гуляйпольское, Волшебное.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не производил.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили три вражеских атаки в сторону Антоновки и о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.