- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 6 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1533 добу повномасштабної війни становлять 1 337 170 осіб.
Втрати Росії у війні на 6 травня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 травня втратила:
- особового складу – близько 1 337 170 (+1 050);
- танків – 11 918 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 24 515 (+5) од;
- артилерійських систем – 41 478 (+92) од;
- РСЗВ – 1 775 (+5) од;
- засоби ППО – 1 363 (+2) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 352 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 332 (+12) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 276 061 (+2 031) од;
- крилаті ракети – 4 585 (+1) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни –94 312 (+282) од;
- спеціальна техніка – 4 170 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 травня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів «Пародія» на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет, 1 керованої авіаційної ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.