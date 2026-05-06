Втрати ворога станом на 6 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1533 добу повномасштабної війни становлять 1 337 170 осіб.

Втрати Росії у війні на 6 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 травня втратила:

особового складу – близько 1 337 170 (+1 050) ;

; танків – 11 918 (+1) од;

од; бойових броньованих машин – 24 515 (+5) од;

од; артилерійських систем – 41 478 (+92) од;

од; РСЗВ – 1 775 (+5) од;

од; засоби ППО – 1 363 (+2) од;

од; літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 352 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 332 (+12) од;

од; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 276 061 (+2 031) од;

од; крилаті ракети – 4 585 (+1) од;

од; кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 94 312 (+282) од;

од; спеціальна техніка – 4 170 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів «Пародія» на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет, 1 керованої авіаційної ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

