Потери врага по состоянию на 6 мая 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1533 сутки полномасштабной войны составляют 1 337 170 человек.
Потери России в войне на 6 мая 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 мая потеряла:
- личного состава – близко 1 337 170 (+1 050) ;
- танков – 11 918 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 24 515 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 41 478 (+92) ед;
- РСЗО – 1 775 (+5) ед;
- средства ПВО – 1 363 (+2) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 352 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1 332 (+12) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 276 061 (+2 031) ед;
- крылатые ракеты – 4 585 (+1) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 94 312 (+282) ед;
- специальная техника – 4170 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 6 мая
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 89 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов «Пародия» на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание 2 баллистических ракет, 1 управляемой авиационной ракеты и 9 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
