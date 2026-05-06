Потери врага по состоянию на 6 мая 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1533 сутки полномасштабной войны составляют 1 337 170 человек.

Потери России в войне на 6 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 мая потеряла:

личного состава – близко 1 337 170 (+1 050) ;

; танков – 11 918 (+1) ед;

ед; боевых бронированных машин – 24 515 (+5) ед;

ед; артиллерийских систем – 41 478 (+92) ед;

ед; РСЗО – 1 775 (+5) ед;

ед; средства ПВО – 1 363 (+2) ед;

ед; самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 352 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1 332 (+12) ед;

ед; БПЛА оперативно-тактического уровня – 276 061 (+2 031) ед;

ед; крылатые ракеты – 4 585 (+1) ед;

ед; корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 94 312 (+282) ед;

ед; специальная техника – 4170 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 6 мая

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 89 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов «Пародия» на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 2 баллистических ракет, 1 управляемой авиационной ракеты и 9 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

