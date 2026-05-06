Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2026 року

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1533-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 6 травня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ,протягом минулої доби відбулося 186 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 13 ракет, здійснив 77 авіаційних ударів, скинув 244 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10301 дрон-камікадзе та здійснив 3651 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 102 – із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу окупантів та три гармати.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення, противник здійснив 96 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши п’ять керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Стариця, Лиман та у напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку агресор двічі атакував в бік Радьківки та Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Діброва та в районі Торського.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили одну спробу окупантів просунутися вперед в районі Закітного.

На Краматорському напрямку минулої доби наші воїни відбили одну ворожу атаку в напрямку Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Покровськ, Молодецьке, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Біляківка, Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку противник 14 разів атакував у бік населених пунктів Злагода, Добропілля, Данилівка, Березове, Єгорівка, Степове та Нове Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів у бік населених пунктів Варварівка, Староукраїнка, Залізничне, Гірке, Прилуки, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили три ворожі атаки в бік Антонівки та о. Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько