Карта боевых действий в Украине на 6 ноября 2025 года

Продолжается 1352-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 ноября 2025 года

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 276 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 55 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 124 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, привлек 3992 дрона-камикадзе и произвел 4354 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 122 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Ильиновка, Доброполье Донецкой области; Межевая Днепропетровской области; Лукьяновское, Приморское, Новояковловка, Ровнополье, Сладкое, Малокатериновка Запорожской области; Николаев Николаевской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и артиллерийскую систему противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили две атаки россиян. Противник нанес 11 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 25 управляемых авиационных бомб и произвел 177 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боевых столкновений в районах Волчанска, Бологовки и в сторону Синельниково.

На Купянском направлении зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Богуславка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Колодец, Карповка, Дерилово, Мирное, Шандриголово, Заречное и в сторону населенных пунктов Коровин Яр и Дробышево.

На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного и в сторону Северского, Звановки. Всего за прошедшие сутки произошло 17 боеприкосновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Часов Яр, Федоровка и в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 35 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 100 атак агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Муравка, Филиал и Ялта.

Проводятся мероприятия по блокированию противника, пытающегося просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Идет активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться.

В Покровске Силы обороны Украины совершают ударно-розыскные действия. В частности, привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, возведены группы ССпО, ВСП ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР МОУ. Ужесточены военные части, обороняющие город.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 31 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Александроград, Поддубное, Январское, Вороно, Сосновка, Степное, Вербовое, Привольное, Новогригорьевка и Первомайское.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Новониколаевка, Успеновка, Охотничье и Зеленая Роща.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение – противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .