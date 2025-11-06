Втрати ворога станом на 6 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1170 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1352 добу повномасштабної війни становлять 1 147 740 осіб.

Втрати Росії у війні на 6 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 листопада втратила:

особового складу – близько 1 147 740 (+1170) осіб;

танків – 11 329 (+0) од;

бойових броньованих машин – 23 541 (+6) од;

артилерійських систем – 34 288 (+15) од;

РСЗВ – 1 535 (+0) од;

засоби ППО – 1 237 (+0) од;

літаків – 428 (+0) од;

гелікоптерів – 346 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 430 (+172) од;

крилаті ракети – 3 918 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 66 658 (+84) од;

спеціальна техніка – 3 991 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

