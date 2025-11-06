- Тип
Потери врага по состоянию на 6 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1170 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1352 сутки полномасштабной войны составляют 1 147 740 человек.
Потери России в войне на 6 ноября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 147 740 (1170) человек;
- танков – 11 329 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 23 541 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 34 288 (+15) ед;
- РСЗО – 1 535 (+0) ед;
- средства ПВО – 1237 (+0) ед;
- самолетов – 428 (+0) ед;
- вертолетов – 346 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 78 430 (+172) ед;
- крылатые ракеты – 3 918 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 66 658 (+84) ед;
- специальная техника – 3991 (+1) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 6 ноября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 108 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 13 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
