Карта бойових дій в Україні на 6 листопада 2025 року

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 276 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 55 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 124 керованих авіаційних бомби. Крім цього, залучив 3992 дрони-камікадзе та здійснив 4354 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Краматорськ, Костянтинівка, Іллінівка, Добропілля Донецької області; Межова Дніпропетровської області; Лук’янівське, Приморське, Новояковлівка, Рівнопілля, Солодке, Малокатеринівка Запорізької області; Миколаїв Миколаївської області.

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу озброєння й військової техніки та артилерійську систему противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіаційних бомб та здійснив 177 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно–Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень в районах Вовчанська, Бологівки та у бік Синельникового.

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік населених пунктів Богуславка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Колодязі, Карпівка, Дерилове, Мирне, Шандриголове, Зарічне та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дробишеве.

На Слов’янському напрямку агресор атакував поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного та у бік Сіверська, Званівки. Загалом минулої доби відбулося 17 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр, Федорівка та у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 35 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 100 атак агресора у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта.

Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися.

У Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожу штурмову дію у районах населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Піддубне, Січневе, Вороне, Соснівка, Степове, Вербове, Привільне, Новогригорівка та Першотравневе.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Новомиколаївка, Успенівка, Охотниче та Зелений Гай.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

