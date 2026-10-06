Карта боевых действий в Украине на 6 октября 2026 года

Продолжается 1686-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 октября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения.

Вчера противник нанес 84 авиационных удара, во время которых сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9811 дронов-камикадзе и совершили 2507 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 54 – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Безсалевка, Кореньок, Товстодубово, Потаповка, Сопич, Бачевск, Уланово, Волфине, Малушино, Нескучное, Бруски, Гаврилова Слобода, Искрисковщина, Середина-Буда, Сумская, Сумская, Яструбщина; Михальчина Слобода, Хреновка, Леоновка, Красный Хутор, Мхи, Клюсы и Блешня Черниговской области. Авиаудара потерпел населенный пункт Горск.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения живой силы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес трех авиаударов применив семь КАБ и произвел 51 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, пять из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили четыре атаки противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Избицкое, Терново, Лиман и Рыбалчино.

На Купянском направлении враг пять раз пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки и Довгенького.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты восемь раз атаковали в сторону населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Лиман, Диброво и Дерилово.

На Славянском направлении противник совершил одну атаку в районе Ямполя.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили одну попытку захватчиков идти вперед в районе населенного пункта Тихоновка.

На Константиновском направлении зафиксировано 18 атак. Захватчики вели наступательные действия в районах населенных пунктов Константиновка и в сторону Попасного, Ильиновки, Осикового, Райского, Русиного Яра, Свободного, Кучерового Яра и Золотого Колодца.

Двадцать три атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Ганновка, Новый Донбасс, Доброполье, Светлое, Новогришино, Васильевка, Сергеевка, Новопавловка, Черниговка и Мирное.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не производил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Успешное, Рождественское и Егоровское.

На Ореховском направлении враг один раз пытался атаковать в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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