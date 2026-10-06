Карта бойових дій в Україні на 6 жовтня 2026 року

Триває 1686-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення.

Вчора противник завдав 84 авіаційні удари, під час яких скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9811 дронів-камікадзе та здійснили 2507 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 54 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Бачівськ, Уланове, Волфине, Малушине, Нескучне, Бруски, Гаврилова Слобода, Іскрисківщина, Середина-Буда, Яструбщина, Лужки, Стара Гута, Заріччя та Козаче Сумської області; Михальчина Слобода, Хрінівка, Леонівка, Красний Хутір, Мхи, Клюси та Блешня Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Гірськ.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаударів застосувавши сім КАБ та здійснив 51 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, п’ять з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Ізбицьке, Тернова, Лиман та Рибалчине.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Радьківки та Довгенького.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти вісім разів атакували у бік населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Лиман, Діброва та Дерилове.

На Слов’янському напрямку противник здійснив одну атаку у районі Ямполя.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Тихонівка.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 18 атак. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Попасного, Іллінівки, Осикового, Райського, Русиного Яру, Вільного, Кучерового Яру та Золотого Колодязя.

Двадцять три атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Ганнівка, Новий Донбас, Добропілля, Світле, Новогришине, Василівка, Сергіївка, Новопавлівка, Чернігівка та Мирне.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Успішне, Різдвянка та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку ворог один раз намагався атакувати в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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