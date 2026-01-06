Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года

война, ЗСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1413-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 191 боевое столкновение.

Вчера противник нанес три ракетных и 65 авиационных ударов, применил девять ракет и сбросил 194 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 3808 обстрелов, в том числе 101 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6864 дронов-камикадзе.

Авиационные удары наносились, в частности, по населенным пунктам Железнодорожное, Рождественское, Терноватое, Воздвиженка, Таврическое Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения врага, два пункта управления, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", два пункта управления БПЛА, четыре пушки и еще два важных объекта российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес пять авиаударов, сбросив 15 авиабомб, совершил 94 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Прилепки и в сторону Кутьковки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года

На Купянском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в сторону Петропавловки, Куриловки и Купянска.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Надежды, Заречного и в направлениях населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года

На Славянском направлении Силы обороны остановили семь наступательных действий захватчиков вблизи Свято-Покровского, Пазеного, Закотного.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года

На Краматорском направлении за прошлые сутки враг наступательных действий не проводил.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года

На Константиновском направлении противник совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Степановки, Иванополья, Константиновки, Берестка и Софиевки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Сухецкое, Уютное, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодежское, Дачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Гришино, Ивановка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года

На Александровском направлении противник вчера совершил 14 атак в районах населенных пунктов Вишневое, Согласие, Январское, Александроград, Сосновка и в направлении Ивановки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года

На Гуляйпольском направлении наши защитники пресекли 46 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Успеновки, Сладкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года

На Ореховском направлении захватчик дважды атаковал позиции наших подразделений в районе Плавней и Приморского.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года

На Приднепровском направлении враг дважды неудачно атаковал позиции наших защитников.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько