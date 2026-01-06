Втрати ворога станом на 6 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 940 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1413 добу повномасштабної війни становлять 1 213 460 осіб.

Втрати Росії у війні на 6 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 січня втратила:

особового складу – близько 1 213 460 (+940) осіб;

танків – 11 512 (+5) од.;

бойових броньованих машин – 23 863 (+6) од.;

артилерійських систем – 35 831 (+46) од.;

РСЗВ – 1 593 (+1) од.;

засоби ППО – 1 269 (+1) од.;

літаків – 434 (+0) од.;

гелікоптерів – 347 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 101 443 (+879) од.;

крилаті ракети – 4 137 (+0) од.;

кораблі / катери – 28 (+0) од.;

підводні човни 2 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни – 73 102 (+157) од.;

спеціальна техніка – 4 036 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, центрі та сході країни

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

