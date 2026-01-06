- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 6 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 940 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1413 добу повномасштабної війни становлять 1 213 460 осіб.
Втрати Росії у війні на 6 січня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 січня втратила:
- особового складу – близько 1 213 460 (+940) осіб;
- танків – 11 512 (+5) од.;
- бойових броньованих машин – 23 863 (+6) од.;
- артилерійських систем – 35 831 (+46) од.;
- РСЗВ – 1 593 (+1) од.;
- засоби ППО – 1 269 (+1) од.;
- літаків – 434 (+0) од.;
- гелікоптерів – 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 101 443 (+879) од.;
- крилаті ракети – 4 137 (+0) од.;
- кораблі / катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни 2 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 73 102 (+157) од.;
- спеціальна техніка – 4 036 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 січня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, центрі та сході країни
Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
