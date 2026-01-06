- Тип
Потери врага по состоянию на 6 января 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 940 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1413 сутки полномасштабной войны составляют 1 213 460 человек.
Потери России в войне на 6 января 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 января потеряла:
- личного состава – около 1 213 460 (940) человек;
- танков – 11 512 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 23 863 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 35 831 (+46) ед;
- РСЗО – 1 593 (+1) ед.;
- средства ПВО – 1269 (+1) ед.;
- самолетов – 434 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 101 443 (+879) ед;
- крылатые ракеты – 4 137 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки 2 (+0) ед.;
- автомобильная техника и автоцистерны – 73 102 (+157) ед;
- специальная техника – 4036 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 6 января
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 53 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, центре и востоке страны
Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 6 локациях
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
