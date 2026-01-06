Потери врага по состоянию на 6 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 940 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1413 сутки полномасштабной войны составляют 1 213 460 человек.

Потери России в войне на 6 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 января потеряла:

личного состава – около 1 213 460 (940) человек;

танков – 11 512 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 23 863 (+6) ед;

артиллерийских систем – 35 831 (+46) ед;

РСЗО – 1 593 (+1) ед.;

средства ПВО – 1269 (+1) ед.;

самолетов – 434 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 101 443 (+879) ед;

крылатые ракеты – 4 137 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки 2 (+0) ед.;

автомобильная техника и автоцистерны – 73 102 (+157) ед;

специальная техника – 4036 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 6 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 53 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, центре и востоке страны

Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 6 локациях

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

