Війна
Новини
Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року

війна, ЗСу
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1413-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 6 січня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 194 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3808 обстрілів, зокрема 101— із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6864 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, населені пункти Залізничне, Різдвянка, Тернувате, Воздвиженка, Таврійське Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження ворога, два пункти управління, один зенітно-ракетний комплекс “Тор”, два пункти управління БпЛА, чотири гармати та ще два інших важливих об’єкта російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав п’ять авіаударів, скинувши 15 авіабомб, здійснив 94 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема три із реактивних систем залпового вогню.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції українських захисників в районах Вовчанська, Приліпки та в бік Кутьківки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в бік Петропавлівки, Курилівки та Куп’янська.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Надії, Зарічного та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки й Лиман.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили сім наступальних дій загарбників поблизу Свято-Покровського, Пазеного, Закітного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року

На Краматорському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Степанівки, Іванопілля, Костянтинівки, Берестка й Софіївки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Сухецьке, Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Гришине, Іванівка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак у районах населених пунктів Вишневе, Злагода, Січневе, Олександроград, Соснівка та у напрямку Іванівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 46 ворожих спроб просунутися вперед у районах Успенівки, Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року

На Оріхівському напрямку загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів в районі Плавнів та у напрямку Приморського.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року

На Придніпровському напрямку ворог двічі невдало атакував позиції наших захисників.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 6 січня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько