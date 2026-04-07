Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2026 года

Продолжается 1504-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 апреля 2026

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 150 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 84 авиационных удара, сбросив 242 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 8625 дронов-камикадзе и осуществил 3227 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Днепропетровской области - Орлы, Новоселовка, Отрадное, Писанцы, Лесное, Просяна; в Запорожье от авиаударов пострадали Воздвижовка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Долинка, Свобода, а также Малая Слободка на Сумщине.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила шесть районов сосредоточения живой силы и техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес 5 авиационных ударов с применением 13 КАБ, осуществил 93 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением РСЗО. Зафиксировано четыре боевых столкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Старицы и в сторону Колодезного.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районе Песчаного и в сторону Ковшаровки, Новоосинового, Петропавловки, Куриловки.

На Лиманском направлении противник шесть раз атаковал, пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Лимана, Ставков, Новосергеевки и Дробышева.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли пять попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Ямполя и Резниковки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районах Привиля, Маркового и в сторону Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Степановка, Клебан-Бык Плещеевка, Русин Яр и в сторону Ильиновки, Софиевки, Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Гришино и Муравко.

На Александровском направлении противник атаковал 13 раз в районах населенных пунктов Ивановка, Мирное, Калиновское, Приволье, Вербовое, Согласие, Александроград.

На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак оккупантов в районах населенных пунктов Елена Константиновка, Волшебное и в сторону Святопетровки, Железнодорожного, Прилук.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед вблизи населённого пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении противник совершил пять штурмовых действий в районах Антоновского моста и о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

