Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1504-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 7 квітня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 150 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 84 авіаційних ударів, скинувши 242 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8625 дронів–камікадзе та здійснив 3227 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Дніпропетровській області – Орли, Новоселівка, Відрадне, Писанці, Лісне, Просяна; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Долинка, Свобода, а також Мала Слобідка на Сумщині.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразила шість районів зосередження живої сили та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав 5 авіаційних ударів із застосуванням 13 КАБ, здійснив 93 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано чотири боєзіткнення.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Стариці та в бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував у районі Піщаного та в бік Ківшарівки, Новоосинового, Петропавлівки, Курилівки.

На Лиманському напрямку противник шість разів атакував, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Лиману, Ставків, Новосергіївки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Ямполя та Різниківки.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували в районах Привілля, Маркового та в сторону Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Степанівка, Клебан-Бик Плещіївка, Русин Яр та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Гришине та Муравка.

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував 13 разів у районах населених пунктів Іванівка, Мирне, Калинівське, Привілля, Вербове, Злагода, Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак окупантів у районах населених пунктів Оленокостянтинівка, Чарівне та в бік Святопетрівки, Залізничного, Прилук.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед поблизу населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій в районах Антонівського мосту та о. Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько