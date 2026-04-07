Втрати ворога станом на 7 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 980 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1504 добу повномасштабної війни становлять 1 305 470 осіб.

Втрати Росії у війні на 7 квітня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 квітня втратила:

особового складу – близько 1 305 470 (+980) осіб

осіб танків – 11 841 од.

бойових броньованих машин – 24 364 (+4) од.

од. артилерійських систем – 39 562 (+65) од.

од. РСЗВ – 1 722 (+3) од.

од. засоби ППО – 1 340 (+2) од.

од. літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 350 (+0) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 223 341 (+1 945) од.

од. крилаті ракети – 4 517 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 87 862 (+248) од.

од. спеціальна техніка – 4 115 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 квітня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

