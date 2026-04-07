Втрати ворога станом на 7 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 980 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1504 добу повномасштабної війни становлять 1 305 470 осіб.
Втрати Росії у війні на 7 квітня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 305 470 (+980) осіб
- танків – 11 841 од.
- бойових броньованих машин – 24 364 (+4) од.
- артилерійських систем – 39 562 (+65) од.
- РСЗВ – 1 722 (+3) од.
- засоби ППО – 1 340 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня –223 341 (+1 945) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 87 862 (+248) од.
- спеціальна техніка – 4 115 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 квітня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 31 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.