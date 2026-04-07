Потери врага по состоянию на 7 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 980 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1504 сутки полномасштабной войны составляют 1 305 470 человек.
Потери России в войне на 7 апреля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 апреля потеряла:
- личного состава – близко 1 305 470 (+980) человек
- танков – 11 841 ед.
- боевых бронированных машин – 24 364 (+4) ед.
- артиллерийских систем – 39 562 (+65) ед.
- РСЗО – 1 722 (+3) ед.
- средства ПВО – 1 340 (+2) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 350 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 223 341 (+1 945) ед.
- крылатые ракеты – 4 517 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 87 862 (+248) ед.
- специальная техника – 4 115 (+3) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 7 апреля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 77 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 31 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
