Потери врага по состоянию на 7 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 980 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1504 сутки полномасштабной войны составляют 1 305 470 человек.

Потери России в войне на 7 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 апреля потеряла:

личного состава – близко 1 305 470 (+980) человек

человек танков – 11 841 ед.

боевых бронированных машин – 24 364 (+4) ед.

ед. артиллерийских систем – 39 562 (+65) ед.

ед. РСЗО – 1 722 (+3) ед.

ед. средства ПВО – 1 340 (+2) ед.

ед. самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 350 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 223 341 (+1 945) ед.

ед. крылатые ракеты – 4 517 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 87 862 (+248) ед.

ед. специальная техника – 4 115 (+3) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 7 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 77 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

