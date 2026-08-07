Карта боевых действий в Украине на 7 августа 2026 года

Продолжается 1626-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 августа 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 233 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, совершив 91 авиационный удар, сбросив 308 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10621 дрон-камикадзе и совершил 3176 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления БПЛА, шесть артиллерийских систем и 18 районов сосредоточения живой силы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло одно боеприкосновение с противником, агрессор нанес двух авиаударов, сбросив шесть авиабомб, совершил 55 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник 20 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Волчанские Хутора, Дворичанское, Западное и сторону населенных пунктов Избицкое, Гоптовка, Вильча, Волоховка, Шевьяковка, Домашнее.

На Купянском направлении произошло две атаки врага в сторону Ковшаровки и Богуславки.

В Лиманском направлении противник восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районе Ямполя и в сторону населенных пунктов Озерное, Новоселовка и Диброва.

На Славянском направлении противник штурмовал 16 раз в районах населенных пунктов Закотное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Николаевки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районах Привилегии, Никифоровки и в сторону Малиновки и Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Долгая Балка, Степановка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Удачное и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Матяшево, Новоподгородное.

На Александровском направлении враг совершил две атаки в сторону населенного пункта Егоровка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили десять атак в сторону населенных пунктов Ровно, Гуляйпольское, Староукраинка, Волшебное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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