Втрати ворога станом на 7 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ — Delo.ua

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 210 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1624 добу повномасштабної війни становлять 1 455 420 осіб.

Втрати Росії у війні на 7 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 серпня втратила:

особового складу – близько 1 455 420 (+1 210) осіб;

танків – 12 247 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 25 098 (+11) од.;

артилерійських систем – 47 522 (+67) од.;

РСЗВ – 2 008 (+2) од.;

засобів ППО – 1 550 (+3) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 152 (+14) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 447 855 (+1 589) од.;

крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;

кораблів / катерів – 34 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 131 068 (+386) од.;

спеціальної техніки – 4 502 (+6) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 серпня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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