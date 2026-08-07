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Втрати ворога станом на 7 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ — Delo.ua
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 210 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1624 добу повномасштабної війни становлять 1 455 420 осіб.
Втрати Росії у війні на 7 серпня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 серпня втратила:
- особового складу – близько 1 455 420 (+1 210) осіб;
- танків – 12 247 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 25 098 (+11) од.;
- артилерійських систем – 47 522 (+67) од.;
- РСЗВ – 2 008 (+2) од.;
- засобів ППО – 1 550 (+3) од.;
- літаків – 439 (+0) од.;
- гелікоптерів – 354 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 152 (+14) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 447 855 (+1 589) од.;
- крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 34 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 131 068 (+386) од.;
- спеціальної техніки – 4 502 (+6) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 серпня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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