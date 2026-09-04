Російська паливна криза перекинулася на сусідню країну

Монголія стикнулася з дефіцитом палива через проблеми в Росії, яка є її основним постачальником бензину та дизеля.

Як пише Dilo, про це повідомив Reuters начальник департаменту політики та планування Міністерства продовольства сільського господарства та легкої промисловості Монголії Болорчулуун Цендгосбо.

"Майже 95% (палива) ми імпортуємо з Росії", - сказав чиновник.

ЗМІ та очевидці, з якими поговорив Reuters, розповіли про довгі черги на автозаправних ⁠станціях по всій країні. Монголія у серпні ввела ‌обмеження продажу палива.

«Ціна для Монголії збільшується», — підкреслив Цендгосбо. Він додав, що ціни на паливо наразі становлять від $1,5 до майже $2 за літр, тоді як навесні вони були на рівні приблизно $1 за літр.

Російська заборона на експорт бензину та дизельного палива не поширюється на такі країни, як Монголія, з якими у Росії укладені міжурядові угоди про постачання.

За словами трейдерів, у період із січня по липень постачання російського дизельного палива до Монголії зросли на 7% до 1,05 мільйона тонн. Експорт бензину збільшився до 515.000 тонн із 450.000 тонн, тоді як постачання авіаційного палива скоротилося на 40% — до 32.000 тонн.

Що відомо про проблеми з пальним у Росії?

Друга хвиля паливної кризи набирає обертів не тільки в Москві та Петербурзі, а й по всій Росії. За останній тиждень брак палива фіксувався в Астраханській, Волгоградській, Іркутській, Челябінській, Оренбурзькій, Воронезькій, Самарській, Пензенській, Саратовській, Липецькій та Ростовській областях, а також у Татарстані.

Також ліміти на продаж палива з'явилися у Москві, незважаючи на те, що її пріоритетно постачають напередодні виборів до Держдуми, звозячи паливо з регіонів Уралу та Сибіру. "Газпромнефть" обмежила відпустку бензину та дизеля 40 літрами на автомобіль, а "Татнефть" - 50 і 60 літрами відповідно. "Роснефть" ввела ліміти на продаж автобензину в 30 літрів на машину на всіх АЗС компанії в країні.

Крім того, декілька великих російських нафтових компаній обмежили продажі автобензину на заправках у Санкт-Петербурзі.

Українські атаки вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це країна зіткнулася з паливною кризою, яка вже призвела до черг на АЗС, обмежень на продаж бензину та зростання напруги в регіонах.

На цьому фоні Росія з липня 2026 року почила імпорт нафтопродуктів із-за кордону.