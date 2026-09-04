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Дата публикации

Российский топливный кризис перекинулся на соседнюю страну

Цены на бензин, цены на дизтопливо
Сгенерирован с помощью ИИ Gemini по промпту Delo.ua / Delo.ua

Монголия столкнулась с дефицитом топлива из-за проблем в России, являющейся ее основным поставщиком бензина и дизеля.

Об этом сообщил Reuters начальник департамента политики и планирования Министерства продовольствия сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Болорчулуун Цендгосбо.

"Почти 95% (топлива) мы импортируем из России", - сказал чиновник.

СМИ и очевидцы, с которыми поговорил Reuters, рассказали о длинных очередях на автозаправочных станциях по всей стране. Монголия в августе ввела ‌ограничение продажи топлива.

"Цена для Монголии увеличивается", - подчеркнул Цендгосбо. Он добавил, что цены на топливо составляют от $1,5 до почти $2 за литр, тогда как весной они были на уровне примерно $1 за литр.

Российский запрет на экспорт бензина и дизельного топлива не распространяется на такие страны как Монголия, с которыми в России заключены межправительственные соглашения о поставках.

По словам трейдеров, в период с января по июль поставки российского дизельного топлива в Монголию выросли на 7% до 1,05 миллиона тонн. Экспорт бензина увеличился до 515.000 тонн с 450.000 тонн, в то время как поставки авиационного топлива сократились на 40% — до 32.000 тонн.

Что известно о проблемах с горючим в России?

Вторая волна   топливного кризиса   набирает обороты не только в Москве и Петербурге, но и по всей России. За последнюю неделю нехватка топлива фиксировалась в Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой и Ростовской областях, а также в Татарстане.

Также лимиты на продажу топлива появились в Москве, несмотря на то, что его приоритетно поставляют накануне выборов в Госдуму, свозя топливо из регионов Урала и Сибири. "Газпромнефть" ограничила отпуск бензина и дизеля 40 литрами на автомобиль, а "Татнефть" – 50 и 60 литрами соответственно. "Роснефть" ввела лимиты на продажу автобензина в 30 литров на машину на всех АЗС компании в стране.

Кроме того, несколько крупных российских нефтяных компаний   ограничили продажи   автобензин на заправках в Санкт-Петербурге.

Украинские атаки вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Поэтому страна столкнулась с топливным кризисом, который уже привел к очередям на АЗС, ограничениям на продажу бензина и росту напряжения в регионах.

На этом фоне Россия с июля 2026 года начала импорт нефтепродуктов из-за границы.

Автор:
Светлана Манько

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