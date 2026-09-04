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"Укргазвидобування" переходить на будівництво свердловин "під ключ": що показало тестування

свердловина, Укргазвидобування
Фото: "Укргазвидобування"

"Укргазвидобування" запровадило нову модель будівництва свердловин "під ключ". Компанія об’єднала управління бурінням, інтенсифікацією видобутку, внутрішньосвердловинними роботами та капітальним будівництвом.

Як пише Dilo, про це повідомив головний виконавчий директор АТ "Укргазвидобування" Юрій Ткачук.

Який результат тестування

У новій моделі кожен сервісний підрозділ має окрему роль, але відповідає за спільний результат. Роботу планують за єдиним планом і показниками ефективності.

Новий підхід уже протестували. За даними компанії, вдалося скоротити тривалість будівництва та введення свердловин в експлуатацію, зменшити непродуктивні простої та змінити розподіл ресурсів між об’єктами з урахуванням їхньої пріоритетності, очікуваного видобутку та готовності до робіт.

"Ключова зміна тут не в організаційній структурі. Вона — у відповідальності за кінцевий результат. Замість окремих процесів і локальних пріоритетів — один план, спільні KPI та одна команда", — зазначив Ткачук.

Наступним етапом має стати цифрове управління всім циклом робіт. Йдеться про єдину систему планування та моніторингу, показники ефективності й можливість оперативно виявляти відхилення.

Мета нової моделі — скоротити час будівництва свердловин, простої та витрати ресурсів, щоб швидше вводити об’єкти в експлуатацію.

Про "Укргазвидобування"

АТ "Укргазвидобування" — акціонерне товариство, державне підприємство, найбільша газовидобувна компанія у Центральній і Східній Європі. Займається пошуком та розвідкою родовищ нафти та газу, їх розробкою, а також видобутком, транспортуванням, переробкою вуглеводневої сировини та реалізацією нафтопродуктів. Компанія забезпечує видобуток 70 % українського газу. Входить до складу Групи Нафтогаз.

Нагадаємо, АТ "Укрнафта" та АТ "Укргазвидобування" спільно завершили роботи на одному з родовищ "Укрнафти".

Автор:
Тетяна Ковальчук

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