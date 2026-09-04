"Укргаздобыча" переходит на строительство скважин "под ключ": что показало тестирование

"Укргаздобыча" ввела новую модель строительства скважин "под ключ". Компания объединила управление бурением, интенсификацией добычи, внутрискважинными работами и капитальным строительством.

Как пишет Dilo, об этом сообщил главный исполнительный директор АО "Укргаздобыча" Юрий Ткачук.

Каков результат тестирования

В новой модели каждое сервисное подразделение играет отдельную роль, но отвечает за общий результат. Работу планируют по единому плану и показателям эффективности.

Новый подход уже протестировали. По данным компании, удалось сократить продолжительность строительства и ввода скважин в эксплуатацию, уменьшить непроизводительные простои и изменить распределение ресурсов между объектами с учетом их приоритетности, ожидаемой добычи и готовности к работам.

"Ключевое изменение здесь не в организационной структуре. Оно — в ответственности за конечный результат. Вместо отдельных процессов и локальных приоритетов — один план, общие KPI и одна команда", — отметил Ткачук.

Следующим этапом должно стать цифровое управление всем циклом работ. Речь идет о единой системе планирования и мониторинга, показателях эффективности и возможности оперативно выявлять отклонения.

Цель новой модели – сократить время строительства скважин, простои и расхода ресурсов, чтобы быстрее вводить объекты в эксплуатацию.

Об "Укргаздобыче"

АО " Укргаздобыча " - акционерное общество, государственное предприятие, крупнейшая газодобывающая компания в Центральной и Восточной Европе. Занимается поиском и разведкой месторождений нефти и газа, их разработкой, а также добычей, транспортировкой, переработкой углеводородного сырья и реализацией нефтепродуктов. Компания обеспечивает добычу 70% украинского газа. Входит в состав Группы Нафтогаз.

Напомним, АО "Укрнафта" и АО "Укргаздобыча" совместно завершили работы на одном из месторождений "Укрнафты".