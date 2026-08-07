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Потери врага по состоянию на 7 августа 2026 года – Генштаб ВСУ — Delo.ua
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1210 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1624 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 455 420 человек.
Потери России в войне на 7 августа 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 августа потеряла:
- личного состава – около 1 455 420 (+1 210) человек;
- танков – 12 247 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 25 098 (+11) ед;
- артиллерийских систем – 47 522 (+67) ед;
- РСЗО – 2 008 (+2) ед;
- средств ПВО – 1 550 (+3) ед;
- самолетов – 439 (+0) ед;
- вертолетов – 354 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 152 (+14) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 447 855 (+1 589) ед;
- крылатых ракет – 5007 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 34 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 131 068 (+386) ед;
- специальной техники – 4 502 (+6) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 7 августа
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 114 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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