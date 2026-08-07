Потери врага по состоянию на 7 августа 2026 года – Генштаб ВСУ — Delo.ua

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1210 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1624 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 455 420 человек.

Потери России в войне на 7 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 августа потеряла:

личного состава – около 1 455 420 (+1 210) человек;

танков – 12 247 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 25 098 (+11) ед;

артиллерийских систем – 47 522 (+67) ед;

РСЗО – 2 008 (+2) ед;

средств ПВО – 1 550 (+3) ед;

самолетов – 439 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 152 (+14) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 447 855 (+1 589) ед;

крылатых ракет – 5007 (+0) ед;

кораблей/катеров – 34 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 131 068 (+386) ед;

специальной техники – 4 502 (+6) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 7 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 114 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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