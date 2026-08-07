Карта бойових дій в Україні на 7 серпня 2026 року

Триває 1626-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, загалом протягом минулої доби зафіксовано 233 бойових зіткнення.

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинувши 308 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10621 дрон-камікадзе та здійснив 3176 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління БпЛА, шість артилерійських систем та 18 районів зосередження живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення із противником, агресор завдав двох авіаударів, скинувши шість авіабомб, здійснив 55 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 20 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Вовчанські Хутори, Дворічанське, Западне та в бік населених пунктів Ізбицьке, Гоптівка, Вільча, Волохівка, Шев’яківка, Хатнє.

На Куп’янському напрямку відбулися дві атаки ворога в бік Ківшарівки та Богуславки.

На Лиманському напрямку противник вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районі Ямполя та в бік населених пунктів Озерне, Новоселівка й Діброва.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 16 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Миколаївки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки у районах Привілля, Никифорівки та в бік Малинівки й Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та у бік населених пунктів Довга Балка, Степанівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Удачне та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Матяшеве, Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві атаки у бік населеного пункту Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили десять атак у бік населених пунктів Рівне, Гуляйпільське, Староукраїнка, Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.