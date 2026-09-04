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Польоти скасовано: ще одна іноземна авіакомпанія призупинила рейси до Росії

літак
Air Tanzania призупинила польоти до Росії / Depositphotos

Авіакомпанія Air Tanzania оголосила про призупинення польотів до Росії з міркувань безпеки з четвертого вересня.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба перевізника.

"Рішення ухвалено за результатами планової оцінки ризиків у зоні виконання польотів. ATCL проводить такі перевірки постійно по всій своїй маршрутній мережі, і якщо їхній результат вказує на необхідність паузи, компанія її бере. Питання безпеки завжди мають пріоритет над комерційними", – йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Авіаперевізник Air Tanzania почав виконувати регулярні рейси до Росії лише на початку липня 2026 року. Перший літак компанії прибув до підмосковного аеропорту Внуково 2 липня, що стало стартом прямого сполучення між країнами.

Польоти здійснювалися за маршрутом Дар-ес-Салам — Москва — Занзібар із частотою тричі на тиждень. Утім, авіасполучення проіснувало зовсім ненадовго та було згорнуте вже за два місяці після запуску.

Україна попередила про небезпеку польотів у небі Росії

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що через українську відповідь на російську агресію польоти над територією РФ ставатимуть дедалі небезпечнішими. Президент закликав авіакомпанії, страховиків та інших учасників авіаційного ринку враховувати нові ризики, пов’язані з активністю українських безпілотників у російському небі.

Після попередження Зеленського про закриття неба над Росією турецькі авіакомпанії почали скасовувати рейси до Москви. Зокрема турецька бюджетна авіакомпанія Pegasus відмінила рейс з Бодрума до Москви, який мав вилетіти о 00:05 в ніч проти 2 вересня.

Автор:
Тетяна Бесараб

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