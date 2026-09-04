Полеты отменили: еще одна иностранная авиакомпания приостановила рейсы в Россию

Авиакомпания Air Tanzania объявила о приостановке полетов в Россию по соображениям безопасности с 4 сентября.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Решение принято по результатам плановой оценки рисков в зоне выполнения полетов. ATCL проводит такие проверки постоянно по всей своей маршрутной сети, и если их результат указывает на необходимость паузы, компания ее берет. Вопросы безопасности всегда имеют приоритет над коммерческими", – говорится в сообщении авиакомпании.

Авиаперевозчик Air Tanzania начал выполнять регулярные рейсы в Россию только в начале июля 2026 года. Первый самолет компании прибыл в подмосковный аэропорт Внуково 2 июля, что стало стартом прямого сообщения между странами.

Полеты осуществлялись по маршруту Дар-эс-Салам – Москва – Занзибар с частотой трижды в неделю. Впрочем, авиасообщение просуществовало совсем ненадолго и было свернуто уже через два месяца после запуска.

Украина предупредила об опасности полетов в небе России

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что из-за украинского ответа на российскую агрессию полеты над территорией РФ будут становиться все более опасными . Президент призвал авиакомпании, страховщиков и других участников авиационного рынка учитывать новые риски, относящиеся к активности украинских беспилотников в российском небе.

После предупреждения Зеленского о закрытии неба над Россией турецкие авиакомпании начали отменять рейсы в Москву. В частности, турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus отменила рейс из Бодрума в Москву, который должен был вылететь в 00:05 в ночь на 2 сентября.