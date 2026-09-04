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"АТБ" спростувала чутки про вихід з Херсона: чому не працюють окремі магазини

магазин АТБ
АТБ не йде з Херсона / АТБ

Мережа "АТБ" спростувала інформацію про повне припинення роботи в Херсоні, яка поширилася у соціальних мережах. Ритейлер продовжує працювати в місті, а закриття окремих торгових точок пов'язане виключно з пошкодженнями через обстріли та безпекою людей.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії "АТБ-Маркет".

Тимчасово не працюють ті магазини, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, були зруйновані або зазнали суттєвих пошкоджень, що унеможливлює їхню подальшу повноцінну  роботу.

Супермаркети, де є можливість створити безпечні умови для відвідувачів та персоналу, працюють у звичайному режимі. 

"АТБ не йде з Херсона. Магазини мережі, які мають можливість працювати та забезпечувати належний рівень безпеки для покупців і співробітників, продовжують свою роботу", — пояснили в компанії.

Перелік функціонуючих точок корегується залежно від оперативної обстановки в місті. Інформацію щодо графіку роботи закликають перевіряти лише через офіційні канали.

"Просимо мешканців міста не довіряти маніпулятивним та неперевіреним повідомленням і орієнтуватися виключно на інформацію з офіційних джерел компанії "АТБ-Маркет", — наголошує ритейлер.

Нагадаємо, 3 червня російські військові здійснили масовану атаку на Дніпро та Дніпровський район. Ворог поцілив у логістичну інфраструктуру міста, зокрема під удар потрапили складські приміщення мережі продуктових супермаркетів АТБ

Автор:
Тетяна Ковальчук

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