"АТБ" опровергла слухи о выходе из Херсона: почему не работают отдельные магазины

Сеть "АТБ" опровергла информацию о полном прекращении работы в Херсоне, распространившейся в социальных сетях. Ритейлер продолжает работать в городе, а закрытие отдельных торговых точек связано исключительно с повреждениями из-за обстрелов и безопасности людей.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании "АТБ-Маркет".

Временно не работают те магазины, которые пострадали в результате вражеских обстрелов, были разрушены или получили существенные повреждения, что делает невозможным их дальнейшую полноценную работу.

Супермаркеты, где можно создать безопасные условия для посетителей и персонала, работают в обычном режиме.

"АТБ не уходит из Херсона. Магазины сети, которые имеют возможность работать и обеспечивать надлежащий уровень безопасности для покупателей и сотрудников, продолжают свою работу", - пояснили в компании.

Список функционирующих точек корректируется в зависимости от оперативной обстановки в городе. Информацию о графике работы призывают проверять только через официальные каналы.

"Просим жителей города не доверять манипулятивным и непроверенным сообщениям и ориентироваться исключительно на информацию из официальных источников компании "АТБ-Маркет"", - отмечает ритейлер.

Напомним, 3 июня российские военные совершили массированную атаку на Днепр и Днепровский район. Враг попал в логистическую инфраструктуру города, в том числе под удар попали складские помещения сети продуктовых супермаркетов АТБ .