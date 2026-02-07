- Тип
Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года
Продолжается 1445-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 февраля 2026 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 153 боевых столкновения.
Вчера противник нанес один ракетный удар, применив 7 ракет, 87 авиационных ударов, сбросил 247 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6649 дронов-камикадзе и осуществил 3215 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 75 из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Покровское, Великомихайловка, Самойловка, Воскресенка, Гуляйпольское, Воздвижовка, Каменка, Железное, Щербаки и Барвиновка.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления БПЛА противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток противник произвел 91 обстрел, один из них - из реактивных систем залпового огня. Также нанес четырех авиаударов с применением 12 КАБ.
На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Дворичанское и в сторону Прилепки, Кутьковки, Фиголовки.
На Купянском направлении вчера произошло два боестолкновения в районе Песчаного.
На лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Ставки, Лиман, Твердохлебово, Новоселовка.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Ямполя, Платоновки, Кривой Луки и в районах Дроновки, Закотного, Резниковки.
На Краматорском направлении наступательных действий враг не зафиксирован.
На Константиновском направлении противник совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Бересток, Ильиновка, Софиевка и Новопавловка, Иванополье.
На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора вблизи населенных пунктов Свободное, Уютное, Мирноград, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Дачное, Филиал, Шевченко и в сторону Торецкого.
На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил пять атак в районах Егоровки, Согласия и в сторону Ивановки, Согласия, Зеленого Роща и Вербового.
На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов - в районах Гуляйполя, Прилук, Староукраинки и в сторону Святопетровки, Железнодорожного, Зеленого, Криничного.
На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки противника в районе Приморского.
На Приднепровском направлениях наступательных действий враг не зафиксирован.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
