Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Наличный курс:

USD

43,09

42,95

EUR

51,15

50,95

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года

Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года
Продолжается 1445-й день полномасштабной войны в Украине / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1445-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 153 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив 7 ракет, 87 авиационных ударов, сбросил 247 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6649 дронов-камикадзе и осуществил 3215 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 75 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Покровское, Великомихайловка, Самойловка, Воскресенка, Гуляйпольское, Воздвижовка, Каменка, Железное, Щербаки и Барвиновка.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток противник произвел 91 обстрел, один из них - из реактивных систем залпового огня. Также нанес четырех авиаударов с применением 12 КАБ.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Дворичанское и в сторону Прилепки, Кутьковки, Фиголовки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло два боестолкновения в районе Песчаного.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года

На лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Ставки, Лиман, Твердохлебово, Новоселовка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Ямполя, Платоновки, Кривой Луки и в районах Дроновки, Закотного, Резниковки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года

На Краматорском направлении наступательных действий враг не зафиксирован.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года

На Константиновском направлении противник совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Бересток, Ильиновка, Софиевка и Новопавловка, Иванополье.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора вблизи населенных пунктов Свободное, Уютное, Мирноград, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Дачное, Филиал, Шевченко и в сторону Торецкого.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил пять атак в районах Егоровки, Согласия и в сторону Ивановки, Согласия, Зеленого Роща и Вербового.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов - в районах Гуляйполя, Прилук, Староукраинки и в сторону Святопетровки, Железнодорожного, Зеленого, Криничного.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки противника в районе Приморского.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года

На Приднепровском направлениях наступательных действий враг не зафиксирован.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 7 февраля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Татьяна Гойденко