Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року

Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року
Триває 1445-й день повномасштабної війни в Україні / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1445-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося  153 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 7 ракет, 87 авіаційних ударів, скинув 247 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6649 дронів-камікадзе та здійснив 3215 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 75 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Покровське, Великомихайлівка, Самійлівка, Воскресенка, Гуляйпільське, Воздвижівка, Кам’янка, Залізне, Щербаки та Барвінівка.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 91 обстріл, один з них - з реактивних систем залпового вогню. Також завдав чотирьох авіаударів із застосуванням 12 КАБ.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік Приліпки, Кутьківки, Фиголівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося два боєзіткнення в районі Піщаного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Ставки, Лиман, Твердохлібове, Новоселівка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Платонівки, Кривої Луки та в районах Дронівки, Закітного, Різниківки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Бересток, Іллінівка, Софіївка та Новопавлівка, Іванопілля.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Вільне, Затишок, Мирноград, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне, Філія, Шевченко та у бік Торецького.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак у районах Єгорівки, Злагоди та у бік у Іванівки, Злагоди, Зеленого Гаю та Вербового.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів - у районах Гуляйполя, Прилук, Староукраїнки та у бік Святопетрівки, Залізничного, Зеленого, Криничного.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника у районі Приморського.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року

На Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 7 лютого 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко