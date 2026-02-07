Втрати ворога станом на 7 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 730 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1445 добу повномасштабної війни становлять 1 245 290 осіб.

Втрати Росії у війні на 7 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 лютого втратила:

особового складу – близько 1 245 290 (+730) осіб,

танків – 11 650 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 009 (+2) од.

артилерійських систем – 37 036 (+22) од.

РСЗВ – 1 637 (+0) од.

засоби ППО – 1 295 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 127 081 (+1 161) од.

крилаті ракети – 4 245 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 77 379 (+68) од.

спеціальна техніка – 4 064 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 лютого

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 406 цілей – 24 ракети та 382 безпілотники різних типів: 14 крилатих ракет Х-101; 10 крилатих ракет "Калібр"; 382 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на трьох локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

