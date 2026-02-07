Потери врага по состоянию на 7 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 730 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1445 сутки полномасштабной войны составляют 1 245 290 человек.

Потери России в войне на 7 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 февраля потеряла:

личного состава – около 1 245 290 (+730) человек,

танков – 11 650 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 24 009 (+2) ед.

артиллерийских систем – 37 036 (+22) ед.

РСЗО – 1 637 (+0) ед.

средства ПВО – 1295 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 127 081 (+1 161) ед.

крылатые ракеты – 4 245 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 77 379 (+68) ед.

специальная техника – 4064 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 7 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 406 целей – 24 ракеты и 382 беспилотника разных типов: 14 крылатых ракет Х-101; 10 крылатых ракет "Калибр"; 382 враждебных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 13 ракет и 21 ударного БпЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на трех локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

