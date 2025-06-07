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Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2025 года

генштаб
Продолжается 1200-й день полномасштабной войны в Украине / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1200-й день полномасштабной войны в Украине.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 212 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением 47 ракет, а также 57 авиаударов, в том числе сбросил 119 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5866 обстрелов, из них 117 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3505 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Климентово, Угроиды Сумской области; Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Полтавка, Малая Токмачка, Каменское, Орехов, Новоандреевка, Белогорье Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поражали 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы, один пункт управления, два состава боеприпасов, а также три других важных объекта врага.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боестолкновений вблизи Волчанска, Красного Первого, Волчанских Хуторов и в сторону Кутьковки.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2025 года

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово и Степная Новоселовка.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2025 года

На лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новомихайловка, Зеленая Долина, Грековка, Колодцы и в направлениях Новосергеевки, Нового Мира, Ольговки, Редкодуба, Волчьего Яра, Григорьевки, Торского и Серебрянского лесничества.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2025 года

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции сил обороны в направлении Серебрянки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2025 года

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений в районах Курдюмовки, Часового Яра и в сторону Белой Горы.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Дилиевка, Клебан-Бык, Торецк и в сторону Александро-Калинового, Русиного Яра, Степановки и Яблоновки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 атак агрессора в районах населенных пунктов Котляровка, Новая Полтавка, Елизаветовка, Лисовка, Покровск, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Орехово, Надеевка, Новоукраинка, Андреевка и в направлениях населенных пунктов Муравка, Алексеевка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 24 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Запорожье, Комар, Новополь, Зеленое Поле, Шевченко, Свободное Поле, в направлении Дачного, Богатыря.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2025 года

Противник пять раз атаковал позиции наших защитников вблизи Малиновки и в сторону Полтавки на Гуляйпольском направлении.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2025 года

На Ореховском направлении, в районе Пятихаток и в направлении Павловки, захватчики совершили две напрасные атаки на позиции наших защитников.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2025 года

На Приднепровском направлении российские оккупантов однажды безуспешно атаковали, пытаясь приблизиться к позициям наших защитников.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2025 года

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили 39 атак противника. Враг совершил 161 артиллерийский обстрел, из них четыре из реактивных систем залпового огня. Также нанес семь авиационных ударов, во время которых сбросил 15 управляемых авиабомб.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 7 июня 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вопреки громким заявлениям российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличили   интенсивность боевых действий,   сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Татьяна Гойденко