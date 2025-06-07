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Втрати ворога станом на 7 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1120 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1200 добу повномасштабної війни становлять 995 030 осіб.
Втрати Росії у війні на 7 червня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 995030 (+1120) осіб,
- танків ‒ 10904 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22737 (+52) од,
- артилерійських систем – 28850 (+56) од,
- РСЗВ – 1410 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 1181 (+1) од,
- літаків – 413 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39493 (+300),крилаті ракети ‒ 3308 (+37),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51079 (+166) од,
- спеціальна техніка ‒ 3908 (+1).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 червня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 87 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 80 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 6 керованих ракет Х-59/69;
- 1 крилату ракету Іскандер-К.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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