Російські удари по АЗС: у Кабміні запевнили, що дефіциту пального в Україні немає

В Україні провели координаційну нараду з операторами ринку нафтопродуктів та профільними відомствами щодо стабільного забезпечення країни пальним. Головним пріоритетом визначено потреби громад, які розташовані у прифронтових зонах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко..

Російські удари по автозаправних станціях стають системним викликом як для безпеки людей, так і для стабільного функціонування всієї паливної інфраструктури. Попри це, наразі всі необхідні обсяги нафтопродуктів є в наявності, і жодного дефіциту на ринку не зафіксовано.

Комплекс рішень для безперебійного постачання

Для запобігання кризовим ситуаціям влада завчасно реалізує комплекс рішень. Вони мають гарантувати подальше безперебійне постачання пального для:

українських громадян;

вітчизняного бізнесу;

Сил безпеки і оборони України;

об'єктів критичної інфраструктури.

Окремим пунктом під час координаційної зустрічі учасники визначили додаткові заходи для підвищення рівня безпеки роботи АЗС. Це стосується насамперед тих регіонів, які перебувають під постійною загрозою ворожих атак з боку РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Азербайджан висловив протест Росії через навмисні атаки на АЗС в Україні. Посла Росії Михайла Євдокимова викликали до Міністерства закордонних справ Азербайджану через удар по азербайджанській автозаправній станції SOCAR у Миколаївській області.