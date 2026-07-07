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Российские удары по АЗС: в Кабмине заверили, что дефицита горючего в Украине нет

асс
в Кабмине заверили, что дефицита топлива в Украине нет / Depositphotos

В Украине провели координационное совещание с операторами рынка и профильными ведомствами по стабильному обеспечению страны горючим. Главным приоритетом определены потребности общин, расположенных в прифронтовых зонах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Премьер-министр Украины Юлии Свириденко. .

Российские удары по автозаправочным станциям становятся системным вызовом как для безопасности людей, так и для стабильного функционирования всей топливной инфраструктуры. Несмотря на это, все необходимые объемы нефтепродуктов имеются, и никакого дефицита на рынке не зафиксировано.

Комплекс решений для бесперебойной поставки

Для предотвращения кризисных ситуаций власти заблаговременно реализуют комплекс решений. Они должны гарантировать дальнейшую бесперебойную поставку топлива для:

  • украинских граждан;
  • отечественного бизнеса;
  • сил безопасности и обороны Украины;
  • объектов критической инфраструктуры

Отдельным пунктом в ходе координационной встречи участники определили дополнительные меры по повышению безопасности работы АЗС. Это касается, прежде всего, тех регионов, которые находятся под постоянной угрозой вражеских атак со стороны РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Азербайджан выразил протест России из-за умышленных атак на АЗС в Украине . Посла России Михаила Евдокимова вызвали в Министерство иностранных дел Азербайджана из-за удара по азербайджанской автозаправочной станции SOCAR в Николаевской области.

Автор:
Максим Кольц