Карта боевых действий в Украине на 8 апреля 2026 года

Продолжается 1505-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 апреля 2026

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 170 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 71 авиационный удар, сбросил 245 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8425 дронов-камикадзе и осуществил 3292 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 51 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Бывалино, Товстодубово Сумской области; Великомихайловка Днепропетровской области; Верхняя Терса, Воздвиженская, Таврическая, Новониколаевка Запорожской области и города Херсон.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и военной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и артиллерийскую систему оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили шесть вражеских атак, противник совершил 78 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – с применением реактивных систем залпового огня, нанес четыре авиаудара, применив десять управляемых бомб.

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Лиман и в сторону Графского.

На Купянском направлении агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Куриловка, Петропавловка, Песчаное и Новоосиново.

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться в районах Лимана, Дробышево, Ставков, Дибровы и в сторону населенного пункта Твердохлебово.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили девять попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки и вблизи Резниковки и Озерного.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки оккупанты атак не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Степановки, Иванополья, Русиного Яра, Софиевки и в сторону населенного пункта Павловка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Ровно, Покровск, Удачное, Гришино, Дачное, Филиал, Муравка и Новопавловка.

На Александровском направлении противник 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Сосновка, Андреевка-Клевцово, Калиновское, Вербовое, Январское, Вороно и в сторону населенного пункта Лесное.

На Гуляйпольском направлении произошло 26 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Цветково, Варваровка, Гуляйпольское, Святопетровка, Прилуки, Горькое, Леноконстантиновка и Железнодорожное.

На Ореховском направлении враг один раз пытался продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили пять вражеских атак вблизи Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

