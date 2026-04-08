Втрати ворога станом на 8 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1030 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1505 добу повномасштабної війни становлять 1 306 500 осіб.

Втрати Росії у війні на 8 квітня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 квітня втратила:

особового складу – близько 1 306 500 (+1 030) осіб

осіб танків – 11 846 (+5) од.

од. бойових броньованих машин – 24 368 (+4) од.

од. артилерійських систем – 39 625 (+63) од.

од. РСЗВ – 1 723 (+1) од.

од. засоби ППО – 1 341 (+1) од.

од. літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 350 (+0) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 225 301 (+1 960) од.

од. крилаті ракети – 4 517 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 88 103 (+241) од.

од. спеціальна техніка – 4 117 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 квітня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 146 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

