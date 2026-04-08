Потери врага по состоянию на 8 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1030 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1505 сутки полномасштабной войны составляют 1 306 500 человек.

Потери России в войне на 8 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 апреля потеряла:

личного состава – близко 1 306 500 (+1 030) человек

человек танков – 11 846 (+5) ед.

ед. боевых бронированных машин – 24 368 (+4) ед.

ед. артиллерийских систем – 39 625 (+63) ед.

ед. РСЗО – 1 723 (+1) ед.

ед. средства ПВО – 1 341 (+1) ед.

ед. самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 350 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 225 301 (+1 960) ед.

ед. крылатые ракеты – 4 517 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 88 103 (+241) ед.

ед. специальная техника – 4 117 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 8 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 146 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

