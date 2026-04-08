Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Готівковий курс:

USD

43,60

43,45

EUR

50,65

50,40

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1505-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 170 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 245 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8425 дронів-камікадзе та здійснив 3292 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 51 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Бувалине, Товстодубове Сумської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Верхня Терса, Воздвиженська, Таврійське, Новомиколаївка Запорізької області та міста Херсон.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та військової техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та артилерійську систему окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили шість ворожих атак, противник здійснив 78 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав чотирьох авіаударів, застосувавши десять керованих бомб.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Лиман та в бік Графського.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року

На Куп’янському напрямку агресор сім разів атакував у районах населених пунктів Курилівка, Петропавлівка, Піщане та Новоосинове.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутися в районах Лиману, Дробишевого, Ставків, Діброви та в бік населеного пункту Твердохлібове.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки та поблизу Різниківки й Озерного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року

На Краматорському напрямку минулої доби окупанти атак не проводили.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та в бік населеного пункту Павлівка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Удачне, Гришине, Дачне, Філія, Муравка та Новопавлівка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник 12 разів атакував у районах населених пунктів Соснівка, Андріївка-Клевцове, Калинівське, Вербове, Січневе, Вороне та в бік населеного пункту Лісне.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 26 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Варварівка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Прилуки, Гірке, Оленокостянтинівка та Залізничне.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог один раз намагався просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять ворожих атак поблизу Антонівського мосту.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько