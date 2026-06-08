Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года

Продолжается 1566-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 240 боевых столкновений.

За прошедшие сутки противник совершил 86 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9184 дронов-камикадзе и произвел 3296 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Фотовыж, Товстодубово, Бачевск, Свободная Слобода, Суходол, Уланово, Лесное, Партизанское, Стукаловка и Голышевское Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы, три пункта управления БпЛА и два артиллерийских средства противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение, агрессор нанес четырех авиационных ударов с применением девяти КАБ, совершил 94 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 17 - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Лимана, Волчанских Хуторов и в направлении Охримовки, Двуречанского.

На Купянском направлении наши защитники остановили одну попытку врага продвинуться в сторону населенного пункта Глушковка.

На Лиманском направлении враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки, Дробышево, Ставков, Дибровы и в направлении Шейковки, Лимана.

На Славянском направлении противник штурмовал 12 раз, вблизи Закотного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг предпринял две тщетные попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Никифоровки и в направлении Тихоновки.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 17 атак, в районах Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Русинового Яра, Ильиновки и в направлении Николайполья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Новоалександровка, Шевченко, Белицкое, Новополье, Сергеев.

На Александровском направлении противник атаковал пять раз, в районе Тернового, Вороного и в сторону Доброполья.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 38 атак вблизи населенных пунктов Рыбное, Варваровка, Железнодорожное и в сторону Новоселовки, Доброполья, Воздвижовка, Цветочного, Староукраинки, Гуляйпольского, Волшебного.

На Ореховском направлении враг однажды штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одно наступательное действие в сторону Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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