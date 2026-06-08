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Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1566-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 240 боевых столкновений.

За прошедшие сутки противник совершил 86 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9184 дронов-камикадзе и произвел 3296 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Фотовыж, Товстодубово, Бачевск, Свободная Слобода, Суходол, Уланово, Лесное, Партизанское, Стукаловка и Голышевское Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы, три пункта управления БпЛА и два артиллерийских средства противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение, агрессор нанес четырех авиационных ударов с применением девяти КАБ, совершил 94 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 17 - с применением РСЗО.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Лимана, Волчанских Хуторов и в направлении Охримовки, Двуречанского.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года

На Купянском направлении наши защитники остановили одну попытку врага продвинуться в сторону населенного пункта Глушковка.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года

На Лиманском направлении враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки, Дробышево, Ставков, Дибровы и в направлении Шейковки, Лимана.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 12 раз, вблизи Закотного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года

На Краматорском направлении враг предпринял две тщетные попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Никифоровки и в направлении Тихоновки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года

На Константиновском направлении оккупанты совершили 17 атак, в районах Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Русинового Яра, Ильиновки и в направлении Николайполья.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Новоалександровка, Шевченко, Белицкое, Новополье, Сергеев.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал пять раз, в районе Тернового, Вороного и в сторону Доброполья.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 38 атак вблизи населенных пунктов Рыбное, Варваровка, Железнодорожное и в сторону Новоселовки, Доброполья, Воздвижовка, Цветочного, Староукраинки, Гуляйпольского, Волшебного.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года

На Ореховском направлении враг однажды штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степное.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одно наступательное действие в сторону Антоновки.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько