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Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1566-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 8 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося  240 бойових зіткнень.

Упродовж минулої доби противник здійснив 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Фотовиж, Товстодубове, Бачівськ, Вільна Слобода, Суходіл, Уланове, Лісне, Партизанське, Стукалівка та Голишівське Сумської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БпЛА та два артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення, агресор завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням дев’яти КАБ, здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 17 - із застосуванням РСЗВ.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лиману, Вовчанських Хуторів та в напрямку Охрімівки, Дворічанського.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу ворога просунутися вперед в бік населеного пункту Глушківка.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Діброви та в напрямку Шийківки, Лиману.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 12 разів, поблизу Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року

На Краматорському напрямку ворог здійснив дві марні спроби витіснити наших захисників із займаних позицій в районі Никифорівки та в напрямку Тихонівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 17 атак, у районах Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русинового Яру, Іллінівки та в напрямку Миколайпілля.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Новий Донбас, Новоолександрівка, Шевченко, Білицьке, Добропілля, Сергіївка, Новопідгороднє, Новопавлівка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів, у районі Тернового, Вороного та в бік Добропілля.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 38 атак поблизу населених пунктів Рибне, Варварівка, Залізничне та у бік Новоселівки, Добропілля, Воздвижівка, Цвіткового, Староукраїнки, Гуляйпільського, Чарівного.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степове.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну наступальну дію у бік Антонівки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько