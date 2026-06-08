Потери врага по состоянию на 8 июня 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1330 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1566 сутки полномасштабной войны составляют 1 374 950 человек.

Потери России в войне на 8 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 июня потеряла:

личного состава – близко 1 374 950 (+1330) лиц.

лиц. танков – 11 997 (+8) ед.

ед. боевых бронированных машин – 24 705 (+5) ед.

артиллерийских систем – 43 564 (+85) ед.

ед. РСЗО – 1 847 (+3) ед.

ед. средства ПВО – 1 409 (+2) ед.

ед. самолетов – 436 (+0) ед.

вертолетов – 353 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов – 1 409 (+2) ед.

ед. БПЛА оперативно-тактического уровня – 336 224 (+2161) ед.

ед. крылатые ракеты – 4 733 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 104 414 (+363) ед.

ед. специальная техника – 4 259 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 8 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 124 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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