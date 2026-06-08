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Потери врага по состоянию на 8 июня 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1330 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1566 сутки полномасштабной войны составляют 1 374 950 человек.
Потери России в войне на 8 июня 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 июня потеряла:
- личного состава – близко 1 374 950 (+1330) лиц.
- танков – 11 997 (+8) ед.
- боевых бронированных машин – 24 705 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 43 564 (+85) ед.
- РСЗО – 1 847 (+3) ед.
- средства ПВО – 1 409 (+2) ед.
- самолетов – 436 (+0) ед.
- вертолетов – 353 (+0) ед.
- наземных робототехнических комплексов – 1 409 (+2) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 336 224 (+2161) ед.
- крылатые ракеты – 4 733 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 104 414 (+363) ед.
- специальная техника – 4 259 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 8 июня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 124 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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