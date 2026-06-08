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Втрати ворога станом на 8 червня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1330 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1566 добу повномасштабної війни становлять 1 374 950 осіб.
Втрати Росії у війні на 8 червня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 червня втратила:
- особового складу – близько 1 374 950 (+1330) осіб.
- танків – 11 997 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 24 705 (+5) од.
- артилерійських систем – 43 564 (+85) од.
- РСЗВ – 1 847 (+3) од.
- засоби ППО – 1 409 (+2) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів –1 409 (+2) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 336 224 (+2161) од.
- крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн – 104 414 (+363) од.
- спеціальна техніка – 4 259 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 червня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 124 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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