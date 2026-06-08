Втрати ворога станом на 8 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1330 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1566 добу повномасштабної війни становлять 1 374 950 осіб.

Втрати Росії у війні на 8 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 червня втратила:

особового складу – близько 1 374 950 (+1330) осіб.

осіб. танків – 11 997 (+8) од.

од. бойових броньованих машин – 24 705 (+5) од.

артилерійських систем – 43 564 (+85) од.

од. РСЗВ – 1 847 (+3) од.

од. засоби ППО – 1 409 (+2) од.

од. літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 409 (+2) од.

од. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 336 224 (+2161) од.

од. крилаті ракети – 4 733 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн – 104 414 (+363) од.

од. спеціальна техніка – 4 259 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 124 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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