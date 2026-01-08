Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года

Продолжается 1415-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 275 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 27 авиационных ударов, применил две ракеты и сбросил 100 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3282 обстрела, в том числе 66 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4529 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Верхняя Терса, Староукраинка, Цветково, Волшебное, Железнодорожное, Рождественская Запорожская область.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и пункт управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил три атаки и 89 обстрелов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 15 атак противника в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Старица, Зеленое, Тихое и в сторону населенных пунктов Вильча, Тернова и Кутьковка.

На Купянском направлении вчера произошло 14 атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Новой Кругляковки и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное, Дерилово, Колодец, Заречное, Мирное и Шандриголово.

На Славянском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи Северска и в сторону Пазено.

На Краматорском направлении произошло девять боевых столкновений в районах Васюкивки, Миньковки, Часового Яра и Бондарного.

На Константиновском направлении враг атаковал 22 раза – в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Федоровка, Дорожное, Семейское, Мирноград, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филиала.

На Александровском направлении противник за вчерашний день совершил 15 атак в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Александроград, Январское, Степное, Вишневое, Вербовое, Красногорское, Рыбное и Егоровка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 40 атак россиян в районах населенных пунктов Доброполье, Сладкое, Варваровка, Зеленое, Гуляйполе и Белогорье.

На Ореховском направлении враг предпринял шесть попыток прорвать оборону наших защитников в сторону Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении противник трижды безрезультатно пытался приблизиться к позициям украинских защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .