Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1415-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 275 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 27 авиационных ударов, применил две ракеты и сбросил 100 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3282 обстрела, в том числе 66 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4529 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Верхняя Терса, Староукраинка, Цветково, Волшебное, Железнодорожное, Рождественская Запорожская область.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и пункт управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил три атаки и 89 обстрелов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 15 атак противника в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Старица, Зеленое, Тихое и в сторону населенных пунктов Вильча, Тернова и Кутьковка.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло 14 атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Новой Кругляковки и Купянска.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное, Дерилово, Колодец, Заречное, Мирное и Шандриголово.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года

На Славянском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи Северска и в сторону Пазено.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года

На Краматорском направлении произошло девять боевых столкновений в районах Васюкивки, Миньковки, Часового Яра и Бондарного.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года

На Константиновском направлении враг атаковал 22 раза – в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Федоровка, Дорожное, Семейское, Мирноград, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филиала.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года

На Александровском направлении противник за вчерашний день совершил 15 атак в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Александроград, Январское, Степное, Вишневое, Вербовое, Красногорское, Рыбное и Егоровка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 40 атак россиян в районах населенных пунктов Доброполье, Сладкое, Варваровка, Зеленое, Гуляйполе и Белогорье.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года

На Ореховском направлении враг предпринял шесть попыток прорвать оборону наших защитников в сторону Степногорска и Приморского.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года

На Приднепровском направлении противник трижды безрезультатно пытался приблизиться к позициям украинских защитников.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько