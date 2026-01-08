Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року

Триває 1415-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 8 січня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 275 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, застосував дві ракети й скинув 100 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3282 обстрілів, зокрема 66 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4529 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Верхня Терса, Староукраїнка, Цвіткове, Чарівне, Залізничне, Різдвянка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив три атаки та 89 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік населених пунктів Вільча, Тернова й Кутьківка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нововодяне, Дерилове, Колодязі, Зарічне, Мирне та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Сіверська та у бік Пазено.

На Краматорському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень в районах Васюківки, Міньківки, Часового Яру та у бік Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог атакував 22 рази – у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Федорівка, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії.

На Олександрівському напрямку противник за вчорашній день здійснив 15 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Січневе, Степове, Вишневе, Вербове, Красногірське, Рибне та Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 40 атак росіян у районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Варварівка, Зелене, Гуляйполе та Білогір’я.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив шість спроб прорвати оборону наших захисників в бік Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник тричі безрезультатно намагався наблизитись до позицій українських захисників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

