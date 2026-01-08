Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,72

+0,15

EUR

49,92

+0,12

Готівковий курс:

USD

43,20

43,00

EUR

50,60

50,28

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1415-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 8 січня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося  275 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, застосував дві ракети й скинув 100 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3282 обстрілів, зокрема 66 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4529 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Верхня Терса, Староукраїнка, Цвіткове, Чарівне, Залізничне, Різдвянка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив три атаки та 89 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік населених пунктів Вільча, Тернова й Кутьківка.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нововодяне, Дерилове, Колодязі, Зарічне, Мирне та Шандриголове.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Сіверська та у бік Пазено.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року

На Краматорському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень в районах Васюківки, Міньківки, Часового Яру та у бік Бондарного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог атакував 22 рази – у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Федорівка, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник за вчорашній день здійснив 15 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Січневе, Степове, Вишневе, Вербове, Красногірське, Рибне та Єгорівка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 40 атак росіян у районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Варварівка, Зелене, Гуляйполе та Білогір’я.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року

На Оріхівському напрямку ворог здійснив шість спроб прорвати оборону наших захисників в бік Степногірська та Приморського.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року

На Придніпровському напрямку противник тричі безрезультатно намагався наблизитись до позицій українських захисників.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько