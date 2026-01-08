- Тип
Втрати ворога станом на 8 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1400 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1415 добу повномасштабної війни становлять 1 215 900 осіб.
Втрати Росії у війні на 8 січня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 січня втратила:
- особового складу – близько 1 215 900 (+1 400) осіб;
- танків – 11 521 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 23 874 (+9) од;
- артилерійських систем – 35 874 (+17) од;
- РСЗВ – 1 596 (+1) од;
- засоби ППО – 1 269 (+0) од;
- літаків – 434 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 102 074 (+225) од;
- крилаті ракети – 4 137 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 73 336 (+112) од;
- спеціальна техніка – 4 037 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 січня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на сході та півдні країни.
Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
