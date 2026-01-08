Потери врага по состоянию на 8 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1400 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1415 сутки полномасштабной войны составляют 1 215 900 человек.

Потери России в войне на 8 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 января потеряла:

личного состава – около 1 215 900 (+1 400) человек;

танков – 11 521 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 23 874 (+9) ед;

артиллерийских систем – 35 874 (+17) ед;

РСЗО – 1 596 (+1) ед;

средства ПВО – 1269 (+0) ед;

самолетов – 434 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 102 074 (+225) ед;

крылатые ракеты – 4 137 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 73 336 (+112) ед;

специальная техника – 4037 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 8 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 70 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на востоке и юге страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

