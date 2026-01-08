- Тип
Потери врага по состоянию на 8 января 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1400 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1415 сутки полномасштабной войны составляют 1 215 900 человек.
Потери России в войне на 8 января 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 января потеряла:
- личного состава – около 1 215 900 (+1 400) человек;
- танков – 11 521 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 23 874 (+9) ед;
- артиллерийских систем – 35 874 (+17) ед;
- РСЗО – 1 596 (+1) ед;
- средства ПВО – 1269 (+0) ед;
- самолетов – 434 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 102 074 (+225) ед;
- крылатые ракеты – 4 137 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 73 336 (+112) ед;
- специальная техника – 4037 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 8 января
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 70 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на востоке и юге страны.
Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
